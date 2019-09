Espulsione Stepinski, il Verona in 10 contro il Milan

ESPULSIONE STEPINSKI – Si sta giocando l’ultima gara della domenica valida per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Milan in una partita molto importante per la classifica di entrambe. Ritmi alti nei primi minuti ma anche grande tensione, la squadra di Juric in 10 uomini dopo appena 20 minuti per l’espulsione dell’attaccante Stepinski, l’ex Chievo alza la gamba in gioco pericoloso, l’arbitro dopo il consulto al Var estrae il cartellino rosso, decisione forse un pò troppo severa e che penalizza tantissimo il Verona per il proseguo della partita.