“Gaetano Castrovilli è un giocatore molto forte e importante, sta facendo grandi cose, ma non so se può somigliarmi. Io ero un giocatore più palleggiatore mentre lui di gamba. Ha un grande futuro”. Lo ha detto il tecnico dell’Under 18 della Fiorentina ed ex centrocampista, Alberto Aquilani, ai microfoni di ‘Radio Bruno. “Pulgar forse mi somiglia di più, anche se non mi ci rivedo tanto – ha aggiunto Alberto Aquilani -. Il giocatore in cui mi rivedo di più è Lorenzo Pellegrini della Roma”.