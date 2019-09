Fiorentina, Commisso scatenato: l’avvio difficile, Chiesa bacchettato, poi invita Berrettini al Franchi

“Se mi aspettavo un inizio così difficile? Ci può stare, pensiamo un giorno alla volta. Datemi tempo, ciò che ho chiesto dal primo giorno. La squadra è stata fatta, è completa, ad oggi per fortuna non ci pensa nessuno”, quanto a “Chiesa ha giocato bene e gioca sempre bene ma deve segnare ogni tanto”. Lo ha detto il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso stasera mentre a Firenze ha ricevuto il Torrino d’oro, premio assegnato dai fiorentini di San Frediano, uno dei quartieri storici della città.

Sulle prime due partite di campionato Commisso ha aggiunto: “Col Napoli hanno fatto un buon gioco, col Genoa non mi è piaciuto tanto”. Si passa poi alla questione stadio: “Abbiamo avuto un buon incontro per lo stadio, vediamo che succede. Loro sanno i miei punti fermi. Qui in Italia se vogliamo andare avanti bisogna fare un veloce, più fast. La volontà c’è, i soldi ci sono, fatemi fare qualcosa”.

Infine, si passa al tennis: “Forse domenica andrò a vedere Matteo Berrettini. Sicuramente lo inviterò al Franchi”. Il tennista italiano ha raggiunto lo storico traguardo delle semifinali agli Us Open.