Fiorentina-Juventus, Commisso non vede l’ora: “Un gol di Chiesa sarebbe bellissimo”, e parla di Ribery

Oggi pomeriggio alle 15, Fiorentina-Juventus apre il terzo turno di Serie A. C’è attesa per una sfida che, specie per la squadra viola, è molto sentita, a maggior ragione dopo una partenza negativa. Nella serata di ieri è atterrato in città il patron dei toscani Rocco Commisso. Queste le sue parole.

“Mi aspetto che Fiorentina-Juventus sia una bellissima partita, rispetto per tutti, che la nostra squadra dia tutto e poi quel che succede, succede. Un gol di Federico Chiesa con la Juventus? Sarebbe bellissimo. Manca il gol a Federico, l’ho visto nella partita contro la Finlandia, ha fatto benissimo. Ronaldo contro Ribery? Sarà una bellissima sfida, una bellissima partita, vista in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Si parla tanto di questa squadra, i fiorentini ci tengono tantissimo e anche io. Ribery ha cuore, forse ha un po’ l’età ‘alta’, ma ho sentito come tratta i più giovani ed è un campione. L’affetto della gente per me? Non posso nemmeno parlare. Fino ad ora i fiorentini mi hanno accettato, quel che succederà in futuro non lo so. Stiamo lavorando su tutti i fronti. E’ finita l’estate con il calciomercato ma continuiamo a lavorare sullo stadio, il centro sportivo, abbiamo degli incontri, e come ho detto ‘fast, fast, fast'”.