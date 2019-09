Formazioni ufficiali Lazio-Parma: fuori Lazzari, ci sono Immobile e Correa

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-PARMA – La quarta giornata di Serie A si chiude al’Olimpico di Roma. Di fronte Lazio e Parma. Biancocelesti che dopo l’impegno di Europa League tornano a giocare in campionato per riscattare la sconfitta contro la Spal. Parma reduce dalla partita persa in casa contro il Cagliari. Le formazioni ufficiali.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO PARMA

LAZIO – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

PARMA – Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski; Inglese, Gervinho.