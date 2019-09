Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino: Di Francesco con Gabbiadini

Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino – Voglia di riscatto. Questo l’obiettivo di liguri e piemontesi che sono pronte a sfidarsi per una delle tre gare delle 15 di questo quarto turno di Serie A. Zero punti per i blucerchiati, in crisi di gioco e risultati; sconfitta interna inaspettata e niente punteggio pieno per i granata, stoppati dal Lecce al Comunale nel monday night. Si attendono con continuità i gol di Quagliarella e la conferma di Belotti, quest’anno partito molto bene. Tutto pronto per il match, Di Francesco e Mazzarri hanno sciolto le ultime riserve sui 22 da mandare in campo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (3-4-1-2) Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley; De Paoli, Vieira, Ekdal, Murru; Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ola Aina; Belotti, Zaza