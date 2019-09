Galles, Bale decisivo: “stiamo lavorando sullo stile di Giggs”

“Non sprecherei il mio tempo se non avessi saputo che il Galles si sarebbe qualificato”. Sono le dichiarazioni di Gareth Bale, attaccante del Galles e del Real Madrid, protagonista con il gol decisivo all’84’ nel match contro l’Azerbaigian che ha regalato il 2-1 alla nazionale e la speranza di qualificazione ad Euro 2020, il prossimo match a Cardiff contro la Bielorussia. “Ci sono ancora cose su cui stiamo migliorando. Penso che stiamo progredendo – ha detto Bale – Stiamo lavorando sullo stile di gioco di Giggs. A volte ci vuole un po’ di tempo, ci vuole un po’ per abituarci. Stiamo provando a giocare a calcio veloce e muovere la palla per creare spazio agli attaccanti”.