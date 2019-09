Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c’è Sottil

Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Dopo il derby tra Lazio e Roma continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, alle 20.45 tante partite in grado di regalare spettacolo ed emozioni. In particolar modo la gara tra Genoa e Fiorentina, la squadra di Andreazzoli è reduce dallo scoppiettante pareggio contro la Roma, 3-3 il risultato finale, gli uomini di Vincenzo Montella dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli. Si preannuncia dunque una partita avvincente e che potrebbe regalare tanti gol. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil.