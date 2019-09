Genoa-Fiorentina streaming, dove seguire la diretta della partita

Genoa-Fiorentina streaming – Tornano a sfidarsi dopo qualche mese ma, a quanto pare, con umori totalmente diversi. A Firenze, a fine maggio, fu l’ultima partita di una stagione finita in maniera disastrosa per entrambe. Il match terminò 0-0, entrambe si salvarono. Adesso, le cose sembrano cambiate. Nuova proprietà per i viola, entusiasmo per l’arrivo di Ribery e tanti progetti in cantiere per Commisso. I rossoblu si sono invece affidati ad Andreazzoli e ad una rivoluzione nell’11 titolare, ma il pari di Roma fa ben sperare. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, sui canali 202 e 252 e sul canale 473 del digitale terrestre. In streaming sulla piattaforma di Sky Go.