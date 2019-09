C’era una volta il grande Milan: il più vincente è… Bennacer

Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate ma grazie alla pausa per le Nazionali è possibile effettuare un primo bilancio sulla stagione appena iniziata. Dopo la fine del calciomercato una delusione può essere considerato sicuramente il Milan, il club rossonero ha chiuso la finestra estiva senza colpi in grado di fare la differenza, sono arrivati buoni calciatori ma nessuno sembra in grado di cambiare la partita, molti dovranno anche ambientarsi in un nuovo campionato. L’inizio non è stato entusiasmante, all’esordio sconfitta sul campo dell’Udinese, squadra destinata a lottare per la salvezza, in casa invece vittoria poco convincente contro il Brescia, 1-0 contro una squadra neopromossa e che anche in questo caso dovrà lottare per evitare la retrocessione. Nel prossimo match la sfida al Verona, calendario dunque in discesa nelle prime tre giornate che il Milan non è riuscito comunque a sfruttare, poi il derby contro l’Inter che chiarirà la forza della squadra di Giampaolo. Ma è difficile aspettarsi qualcosa di positivo, è sempre giusto puntare sui giovani ma in questo caso forse si è esagerato un pò troppo soprattutto per una squadra abituata a vincere come il Milan. Il calciatore più vincente è… Bennacer, un calciatore che fino a pochi mesi fa è retrocesso con la maglia dell’Empoli, l’algerino è il più vincente fuori dall’Italia per aver conquistato il titolo di miglior giocatore della Coppa d’Africa. Ed è tutto dire, con rispetto per Bennacer…