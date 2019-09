Ibrahimovic, la città di Malmö gli dedicherà una statua [DETTAGLI]

Malmö rende omaggio al suo cittadino più illustre. Il Consiglio comunale ha dato il via libera per erigere una statua che immortala Zlatan Ibrahimovic: l’opera, che sarà collocata nella piazza a metà strada fra il vecchio stadio del Malmö – dove Ibra ha iniziato la carriera – e quello nuovo, verrà inaugurata il prossimo 8 ottobre. La statua, si legge in una nota della Federcalcio svedese, “sarà alta 2,7 metri e peserà 500 kg”. “Sono molto felice, era il mio desiderio sin dall’inizio – ringrazia il 37enne Ibra, ex attaccante anche di Juve, Inter e Milan e oggi ai Los Angeles Galaxy – E’ dove tutto è iniziato e dove è ancora il mio cuore”. L’opera sarà realizzata dallo scultore Peter Linde.