Icardi-PSG, quanti gol segnerà? Per i bookies, sarà dietro Cavani e Mbappé

Mauro Icardi è arrivato a Parigi nell’ultimo giorno di mercato, chiudendo difatti (per ora almeno) la telenovela che lo ha visto protagonista con l’Inter.

Adesso, per l’argentino, la possibilità di riscattarsi al fianco di un attacco stellare, con l’obiettivo di arrivare più in fondo possibile in Champions League. Ma quanti gol segnerà l’attaccante al PSG? Per i bookmakers, non sarà capocannoniere. Più alte le sue quote rispetto a quelle dei compagni Cavani e Mbappé, che per i betting analyst hanno più possibilità di vincere la classifica marcatori.

L’argentino, spiega Agipronews, parte subito in terza posizione sul tabellone Snai, a 4,50, proprio alle spalle dei due compagni di squadra Cavani (favorito a 2,75) e Mbappé (3,00), entrambi già con due e una rete all’attivo; alle spalle di Maurito è invece piazzato Neymar, ancora atteso al ritorno in campo e dato a 5,00, mentre si arriva a 10,00 per Memphis Depay, al momento in cima alla classifica marcatori con quattro reti messe a segno con il Lione. Stesse gerarchie nella corsa al miglior bomber del Paris Saint Germain: in questo caso Cavani guida a 2,50, incalzato da Mbappé (2,75), mentre per Icardi e Neymar si arriva a 4,00 e 4,50. Più in salita il cammino dell’argentino in Champions League: nella corsa al titolo di miglior bomber della competizione, l’ex nerazzurro vale 25 volte la posta, per ora lontano dal trio di testa composto da Leo Messi (5,50), Cristiano Ronaldo (5,50) e Sergio Aguero (9,00).