Infortunio Cigarini, si ferma il centrocampista del Cagliari

INFORTUNIO CIGARINI – In corso Cagliari-Genoa, anticipo della quarta giornata di Serie A. Sardi in vantaggio grazie al gol di Simeone. Brutta notizia per Maran l’infortunio di Cigarini. Il regista del Cagliari ha accusato un problema muscolare a metà primo tempo, ma grazie ad una fascia elastica applicatagli sulla coscia è rimasto in campo sino al 55′ quando è stato costretto ad arrendersi e far posto a Oliva. Come detto, è sembrato un infortunio di natura muscolare, anche se potrebbe essere interessata la zona dell’inguine. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.