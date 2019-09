Infortunio Cragno, il portiere del Cagliari sottoposto ad intervento chirurgico

INFORTUNIO CRAGNO – Ultimi importanti aggiornamenti sulle condizioni del portiere del Cagliari Cragno dopo l’infortunio. “Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Alessio Cragno si sottoporrà sabato 7 settembre all’intervento chirurgico necessario dopo l’infortunio subito alla spalla destra, in occasione della trasferta di Istanbul. Il portiere verrà operato dal Professor Alex Castagna a Villa Stuart, a Roma”. Brutta tegola per il Cagliari che sarà costretto a rinunciare al portiere per diversi mesi, al suo posto l’ex Roma Olsen che dovrà assolutamente riscattare l’ultima negativa stagione tra i pali dei giallorossi.