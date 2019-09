Infortunio Nainggolan, problema in allenamento: il belga out contro il Parma

INFORTUNIO NAINGGOLAN – Piove sul bagnato in casa Cagliari, non solo i brutti infortuni rimediati al portiere Cragno ed all’attaccante Pavoletti, negli ultimi minuti e durante l’allenamento si è fermato anche il centrocampista Radja Nainggolan. Il belga ha infatti rimediato un problema muscolare al polpaccio, nei prossimi giorni il calciatore ex Inter verrà sottoposto a nuovi accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio e certamente salterà la partita salvezza contro il Parma. Si tratta di una tegola clamorosa per il tecnico Maran, l’allenatore dovrà fare di necessità virtù in vista delle prossime partite ma potrà comunque schierare calciatori all’altezza dopo l’importante campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza in estate.