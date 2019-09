Infortunio Under, l’infermeria della Roma si riempie

INFORTUNIO UNDER – La Roma è reduce dal pareggio nel derby di campionato contro la Lazio, ottima risposta del club giallorosso dopo le difficoltà in difesa incontrate nelle sfida contro il Genoa. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infermeria, nel dettaglio dopo Spinazzola, Perotti e Zappacosta si è fermato anche Cengiz Under, problema muscolare per l’attaccante. Il turco si è fatto male in allenamento, infortunio al bicipite femorale della coscia destra e non prenderà parte ai match della sua nazionale e domani tornerà a Trogoria per sottoporsi a nuovi accertamenti.