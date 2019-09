Inter, Conte soddisfatto: “Il pari in Champions ci ha dato la carica. Dobbiamo essere più smaliziati”

Ha fatto suo il primo derby della Madonnina. Antonio Conte è contento per la vittoria dell’Inter nella sfida tutta milanese di San Siro. Queste le sue parole a fine gara ai microfoni di Dazn.

“Era un derby, sono sempre partite speciali, mai facili da vincere. Siamo soddisfatti, i ragazzi hanno giocato bene. Venivamo da una prestazione che ci ha lasciato amaro in bocca, ma allo stesso tempo ci ha dato carica. Contento per i tifosi, il successo è meritato. Se Lukaku può dare di più? Assolutamente, l’ho detto anche a lui. E’ arrivato qui grazie alle sue potenzialità, se lavora bene per me è un giocatore molto importante. Ha soltanto 26 anni, anche Lautaro è giovanissimo. Sono contento della disponibilità che tutti mi danno. Meno contento dell’inizio in Champions. Brozovic-Lukaku? Ad averne di problemi come loro, a volte mi arrabbio perché sono tutti anche troppo bravi. Bisogna essere più smaliziati. Anche io litigavo con qualche compagno e poi ero a cena poco dopo”.