Inter, Conte: “Ho trovato un gruppo disponibile. Molti in rosa non hanno vinto niente, gap da ridurre”

Inter a punteggio pieno. Al poker all’esordio al Lecce è seguito il successo in casa del Cagliari grazie alla premiata ditta Lautaro-Lukaku. Il belga segna il suo secondo gol in due partite trasformando il rigore decisivo. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte.

“Già nella conferenza di ieri avevo detto che dovevamo affrontare una partita ostica e sono convinto che anche le altre troveranno difficoltà su questo campo. Spesso ti fanno giocare una partita sporca e ti devi adattare. Abbiamo alternato momenti, c’è da migliorare e la strada e lunga ma queste sono partite che devi provare a vincere, devi controllarle meglio e devi migliorare. Sicuramente a livello di mentalità io voglio sottolineare che ho trovato un gruppo di ragazzi veramente bravi e con grandissima disponibilità Da parte mia e dello staff c’è ancora più voglia di attecchire. Non dimentichiamo che in questa rosa non ci sono tanti giocatori che hanno vinto qualcosa. Quando inizi a vincere capisci quello che devi fare e questo è il gap più importante che abbiamo oggi in campionato. Questi ragazzi vogliono stupire e migliorare e noi dobbiamo fare questo”

“Sensi? Stiamo parlando di un calciatore che vede il calcio, non c’è bisogno di spiegargli le cose più di una volta. Oggi nel primo tempo è stato sottotono e poi è salito in cattedra e ha fatto un secondo tempo straordinario. Abbiamo giocatori in squadra con caratteristiche come me, noi abbiamo degli assaltatori e bisogna cercare di portare un po’ tutti nelle migliori condizioni. Mi aspetto tanto da Vecino, da Gagliardini. Abbiamo anche Barella che è un giocatore completo. Può giocare da interno sia a destra che a sinistra. Mercato? Sinceramente lo vivrò in maniera molto serena sapendo che il nostro mercato in entrata e in uscita è già stato fatto a meno che succeda qualcosa che mi può sorprendere in modo positivo. Ormai il dado è stato tratto, sono contento della rosa che ho. In una giornata come questa quando vedo un giocatore come Ranocchia che è vivo, sono contento perché so che tutti possono essere importanti. Cosa succede per Icardi? Quello che è successo fino ad oggi”.