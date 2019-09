Inter-Lazio, pensieri ai due tecnici: Conte coi piedi per terra, Inzaghi non ci sta

La sfida tra Inter e Lazio è appannaggio dei nerazzurri, a cui basta una rete di D’Ambrosio per vincere la quinta partita in altrettante gare e rimanere a punteggio pieno. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Conte ed Inzaghi.

CONTE – “Una vittoria pesante, contro una squadra molto molto forte e ben allenata da Simone Inzaghi. E oggi si è visto, hanno cambiato tanto rispetto al Parma ma con grande qualità. Una partita da dividere in due parti: nel primo tempo siamo partiti aggressivi e con il baricentro alto, loro sono stati bravi a metterci in difficoltà su qualche palla persa nostra. Poi ci siamo abbassati, abbiamo concesso qualcosa ed è stato bravissimo Handanovic che ha fatto delle grandi parate. Nel secondo tempo abbiamo dominato noi, non mi ricordo grandi occasioni della Lazio. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché dopo il primo tempo non ero contento e di solito nelle difficoltà finisci per naufragare. Invece i ragazzi hanno dimostrato personalità e nel secondo tempo hanno dominato. Oggi non era semplice, abbiamo vinto una partita molto molto difficile. Favoriti per lo Scudetto? Non mi muovo di una virgola, oggi abbiamo visto le difficoltà che abbiamo avuto per vincere. Sono cinque vittorie frutto del lavoro e di una mentalità che si sta consolidando. Ma c’è da crescere tanto perché al primo risultato negativo arriveranno le ‘saccagnate'”.

INZAGHI – “Grandissima partita, andiamo a casa con zero punti e con l’amaro in bocca. Dobbiamo ripartire da qui, ma essere più bravi e cattivi in zona gol. Per l’interpretazione della gara non ho nulla da dire ai ragazzi. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, unico neo non aver fatto gol. Dovevamo essere più bravi davanti la porta, poi Handanovic ha fatto cose strepitose. Dobbiamo credere nelle cose che facciamo, perché nella prima ora di gioco abbiamo avuto in mano la partita ma per diventare una grande squadra bisogna fare gol. La personalità c’è stata, abbiamo perso con l’Inter che ha vinto tutte le altre partite con merito. Stasera era la prima volta che loro non meritavano di vincere, perché ai punti meritavamo di più noi. Immobile? Una scelta tattica perché l’Inter è una squadra molto fisica e Caicedo si è battuto bene. Con Ciro non c’è alcun problema, è un granissimo trascinatore e lo sarà per tutta la stagione. Ha fatto lui il discorso alla squadra prima della partita. Ma aldilà di chi ha giocato tutti hanno fatto una buona gara”.