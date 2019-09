Inter-Slavia Praga 0-0 live, partiti!

Inter-Slavia Praga live – Prende il via la fase a gironi di Champions League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Nel primo match in campo l’Inter di Antonio Conte, entusiasmo alle stelle in casa nerazzurro dopo l’importante avvio in campionato, l’Inter guida la classifica del massimo torneo italiano dopo le prime tre vittorie consecutive in altrettante partite. Adesso testa alla partita di Champions League, di fronte lo Slavia Praga, squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, l’obiettivo di Conte è iniziare con i tre punti per mandare già un segnale alle avversarie del girone. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 18.55 su CalcioWeb.

1′ – Partiti

Inter-Slavia Praga live, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Traore; Husbauer, Stanciu, Olayinka; Masopust. All. Trpišovský