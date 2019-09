Inter-Slavia Praga, le pagelle dei quotidiani: bocciati Lukaku e Brozovic

Inter-Slavia Praga, le pagelle dei quotidiani – Tanta fatica per l’Inter, che rischia il clamoroso capitombolo interno all’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. Barella in pieno recupero riacciuffa un match non giocato bene dai nerazzurri. Il giorno dopo, ecco le pagelle della sfida dei principali quotidiani sportivi. Tra i peggiori, Brozovic e Lukaku.

GAZZETTA DELLO SPORT

Inter (3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6, De Vrij 5.5, Skriniar 5; Candreva 5.5 (49′ Lazaro 5), Gagliardini 5, Brozovic 4.5 (70′ Politano 6.5), Sensi 7, Asamoah 5.5; Lautaro 5.5 (70′ Barella 6.5), Lukaku 4.5. All. Conte 6

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar 6.5; Coufal 6, Kudela 6.5, Hovorka 6.5, Boril 6; Soucek 6.5, Traore 6.5 (59′ Zeleny 7); Husbauer 6, Stanciu 7, Olayinka 7 (84′ Provod SV); Masopust 5.5 (78′ Helal SV). All. Trpišovský 6.5

CORRIERE DELLO SPORT

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6, De Vrij 5.5, Skriniar 5.5; Candreva 5.5 (49′ Lazaro 5.5), Gagliardini 5.5, Brozovic 5 (70′ Politano 5.5), Sensi 7, Asamoah 5.5; Lautaro 5.5 (70′ Barella 6.5), Lukaku 5. All. Conte 5

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar 6.5; Coufal 6, Kudela 6, Hovorka 6.5, Boril 6; Soucek 6.5, Traore 5.5 (59′ Zeleny 6.5); Husbauer 6, Stanciu 6, Olayinka 7 (84′ Provod SV); Masopust 5.5 (78′ Helal SV). All. Trpišovský 6.5

TUTTOSPORT

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6, De Vrij 5.5, Skriniar 5.5; Candreva 6 (49′ Lazaro 6), Gagliardini 5.5, Brozovic 5 (70′ Politano 6), Sensi 6.5, Asamoah 5.5; Lautaro 5.5 (70′ Barella 6.5), Lukaku 5. All. Conte 5.5

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar 6.5; Coufal 6, Kudela 6, Hovorka 6.5, Boril 6; Soucek 7, Traore 6 (59′ Zeleny 6.5); Husbauer 6, Stanciu 7, Olayinka 6.5 (84′ Provod sv); Masopust 5.5 (78′ Helal sv). All. Trpišovský 7