Juventus, Gullit avvisa de Ligt: “in bianconero c’è molta più pressione”

“C’è molta più pressione alla Juventus rispetto all’Ajax. Matthijs deve semplicemente accettare le critiche ed il momento no e continuare sulla sua strada. Deve mantenere la fiducia in sé stesso perché ha dimostrato il suo valore anche più del necessario. Ha le qualità per poter giocare al top”. Sono le dichiarazioni dell’olandese Ruud Gullit, che commenta così l’avvio difficile in Italia del difensore Matthijs De Ligt in questi primi mesi alla Juventus. “A Torino devi sempre vincere e sicuramente la Champions League è un grande obiettivo -aggiunge l’ex attaccante del Milan al ‘Guardian’-. A causa della sconfitta contro l’Ajax nell’ultima edizione della Champions, hanno immediatamente cominciato ad acquistare nuovi giocatori e hanno iniziato con un nuovo allenatore”.