Juventus, Paratici su Mandzukic: “troveremo la giusta soluzione”

La Juventus in campo nella gara di campionato contro la Spal, prima del match interessanti indicazioni del dirigente Paratici sul futuro dell’attaccante Mario Mandzukic: stiamo valutando con Mario certe situazioni, deve valutarle anche lui con la massima calma, e’ un grande giocatore, in questi anni e’ stato un grande valore aggiunto per noi e dobbiamo ringraziarlo – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il ds bianconero -. E’ stato molto importante per noi, e’ un ragazzo speciale, poi se riterra’ opportuno andar via cercheremo di accontentarlo, altrimenti troveremo altre soluzioni”. Su Emre Can che non sembra rientrare nei progetti di Sarri. “E’ una scelta dell’allenatore, si sta allenando bene – ha spiegato Paratici –, il mister lo apprezza, sicuramente trovera’ spazio in futuro”.