Juventus, Paratici: “rispetto per Messi ma Cristiano Ronaldo meritava il premio”

“Ronaldo ha un problema all’adduttore, vedremo nei prossimi giorni come si sentirà. Siamo dispiaciuti per l’assenza di oggi e per il premio di ieri: pur rispettando Messi, che è un grandissimo giocatore, pensavamo che dopo aver vinto il campionato, la Supercoppa italiana, la Nations League e giocato una grandissima Champions il premio lo meritasse lui”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, CFO della Juventus, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Brescia. Non sono mancate le polemiche per il mancato premio a Cristiano Ronaldo, il portoghese ha deciso di disertare la premiazione creando il malumore da più parti.