La Juventus in ripresa ed è già l’Inter di Conte ma il gioco più bello d’Italia è quello dell’Atalanta

Gli anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus è in ripresa dopo le partite non entusiasmanti contro il Verona ed il Brescia, avvio pazzesco dell’Inter che si è confermato anche sull’insidioso campo della Sampdoria, è uno spettacolo l’Atalanta di Gasperini che ha dominato in lungo ed il largo contro il Sassuolo. Ma partiamo dai campioni d’Italia. La Juventus ha vinto davanti al pubblico amico contro la Spal, è vero che la squadra di Sarri aveva davanti una squadra non irresistibile ma i passi in avanti sono stati evidenti, solo uno straordinario Berisha ha evitato un passivo ben più pesante per Semplici. Continua ad essere l’uomo chiave il centrocampista Pjanic, molto bene anche Dybala che quando chiamato in causa risponde presente e può essere un’arma importante per le prossime partite, finalmente si è visto il vero de Ligt, bravissimo in fase di chiusura e di marcatura. La Juventus non è ancora entusiasmante ma ha ampi margini di miglioramento ed il gioco di Sarri ha bisogno di tempo per essere assimilato.

Inter, è già la squadra di Conte

Ma la capolista e la vera sorpresa di questo avvio di stagione è sicuramente l’Inter. La squadra di Antonio Conte guida la classifica a bottino pieno, sei vittorie su sei partite conquistate, adesso i nerazzurri sono una seria candidata alla vittoria finale, la squadra è già immagine e somiglianza del suo allenatore. Conte è riuscito a trasformare la squadra e far rendere al massimo anche calciatori reduci da stagioni poco felici, l’esempio chiaro è quello che riguarda Candreva, l’esterno protagonista di partite di alto livello. Successo in trasferta per i nerazzurri, vantaggio siglato da Sensi poi il raddoppio di Sanchez, riapre il match Jankto poi ci pensa Gagliardini a chiudere definitivamente. L’Inter arriva con l’entusiasmo a mille al big match contro la Juventus, l’ambiente sarà caldissimo ed un eventuale successo dei nerazzurri sarebbe molto indicativo per il proseguo della stagione.

E’ dell’Atalanta il calcio più bello in Italia

Mamma mia che Atalanta. Altro successo in trasferta per la squadra di Gasperini e terzo posto in classifica, i nerazzurri non possono più considerarsi una sorpresa ma rappresentano una certezza per il calcio italiano. Primo tempo perfetto sul campo del Sassuolo, 1-4 il risultato finale grazie alla doppietta del Papu Gomez, al colpo di testa di un devastante Duvan Zapata ed alla rete di Gosens. I nerazzurri regalano spettacolo e le caratteristiche della squadra vengono accentuate soprattutto in trasferta, la squadra gioca a meraviglia e gli attaccanti vanno a nozze negli spazi aperti, poi Gasperini può contare su una squadra completa e con riserve all’altezza. Nell’anno solare ha conquistato ben 10 vittorie in trasferta, solo il Manchester City ha fatto meglio. Ed adesso non ci sono obiettivi irraggiungibili, a partire dalla Champions League con l’intenzione di iniziare la missione rimonta…