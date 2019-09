Kokorin esce dal carcere e firma con lo Zenit

L’attaccante russo Alexander Kokorin era stato condannato a un anno e 6 mesi, assieme al giocatore del Krasnodar Pavel Mamaev, in seguito al coinvolgimento in una serie di risse, adesso è uscito dal carcere per buona condotta, adesso ha trovato un nuovo accordo con lo Zenit, il contratto del calciatore era in scadenza. L’agente Yuri Padalko ha confermato: “Sì, abbiamo firmato un nuovo contratto con lo Zenit”. Negli ultimi 4 mesi Kokorin ha continuato ad allenarsi giocando alcune partitelle con gli altri detenuti ed in caso di impiego in coppe europee sarebbe il primo calciatore a disputare la Champions League da ex detenuto.