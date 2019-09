Lazio, 7-0 nel test amichevole contro la Primavera

La Lazio continua la preparazione in vista della terza giornata di campionato. Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 09:30. I ragazzi di Simone Inzaghi quest’oggi hanno affrontato la Primavera biancoceleste di Leonardo Menichini in una partita d’allenamento. L’incontro si è concluso sul 7-0 per la prima squadra che, in particolare, ha portato a casa il confronto grazie alla tripletta di Adekanye, alla doppietta di Caicedo ed alla rete di Marco Parolo. Un autogol della Primavera ha poi archiviato il match sul 7-0.