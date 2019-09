Lazio-Parma, Simone Inzaghi avverte: “Non siamo né polli, né fenomeni”

“C’è delusione per queste due sconfitte ma c’è anche tanta fiducia. Voglio che la mia Lazio riparta con molta voglia e motivazione. Bisogna mantenere l’umiltà che abbiamo sempre avuto”. Alla vigilia del posticipo di domani sera all’Olimpico contro il Parma, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi fa il punto della situazione e risponde alle critiche e a chi ne contesta certe scelte: “In estate nessuno parlava di noi, dopo due partite eravamo diventati tutti fenomeni, mentre ora siamo tutti polli – dice Inzaghi -. Bisogna mantenere equilibrio. Certo abbiamo perso due partite dove sicuramente dovevamo fare meglio, e in cui inizialmente si è vista una buonissima Lazio. Poi nei secondi tempi siamo andati peggio e abbiamo puntualmente pagato. C’è rammarico, potevamo fare di più”. Ma il tecnico dei biancocelesti è convinto che “con un bell’ambiente compatto si può ripartire, senza troppi isterismi. So quali critiche devo ascoltare, e comunque quando vedo giocatori che fanno bene durante la settimana è mio dovere metterli in campo”.