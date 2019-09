Lazio-Roma live, le formazioni ufficiali: Florenzi nel tridente, giocano Luiz Felipe e Radu

Lazio-Roma live – Manca poco al calcio d’inizio di Lazio-Roma. Il derby della Capitale arriva alla seconda giornata. Un esordio che ha fatto vedere ottime cose dal punto di vista offensivo da parte di tutte e due le squadre, con la Roma che però si è dimostrata parecchio fragile in fase difensiva. Biancocelesti che arrivano meglio a questo appuntamento. La rosa è cambiato poco e il gruppo si conosce molto bene. La Roma ha visto diverse novità: dall’allenatore all’addio di De Rossi, Manolas ed El Shaarawy. In grande spolvero Immobile e Correa nella gara contro la Sampdoria, doppietta per il primo, rete per il secondo. Cengiz Under, Dzeko e Kolarov sono stati, invece, gli autori dei gol contro il Genoa e quelli apparsi più in palla. Il derby, però, è spesso una partita che fa storia a sé e chi ci arriva peggio molte volte fa risultato.

LAZIO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.