L’inizio di stagione in casa Lecce non è stato entusiasmante, per la squadra di Liverani è arrivata una doppia sconfitta, la prima netta in trasferta contro l’Inter e da un certo punto di vista prevedibile, la seconda dolorosa in casa contro il Verona, adesso la squadra di Liverani si prepara per la difficile trasferta contro contro il Torino. Nel frattempo l’avventura di Diego Farias al Lecce potrebbe finire a breve, l’inizio di stagione non è stato positivo e contro l’Inter ha rimediato una brutta espulsione, il brasiliano è arrivato dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto. Adesso secondo ‘El Gol Digital’, l’ex empolese sarebbe finito nel mirino dell’Oviedo, tentativo nel mercato di gennaio ed il calciatore potrebbe pensare al trasferimento.