Le leghe mondiali contro la pirateria: analisi dettagliata sulle operazioni di beoutQ

In qualità di detentori dei diritti di eventi sportivi di livello mondiale, i cui diritti di proprietà intellettuale sono stati violati, su base sistematica e diffusa, dall’emittente pirata nota come beoutQ, abbiamo commissionato a MarkMonitor, azienda leader del settore, il compito di produrre un’analisi dettagliata e indipendente in merito alle operazioni di beoutQ.

Il rapporto conferma senza dubbio che beoutQ ha trasmesso utilizzando l’infrastruttura satellitare di proprietà di Arabsat e gestita dalla stessa. I suoi contenuti vengono oggi pubblicati integralmente sui siti web dei detentori dei diritti per essere trasparenti su questi fatti e per dimostrare la serietà con cui noi, in quanto titolari di diritti a livello mondiale, consideriamo questo problema.

Come precedentemente comunicato, abbiamo vissuto con frustrazione i vani tentativi di perseguire una rivendicazione formale sul copyright contro beoutQ in Arabia Saudita e mentre abbiamo ricevuto segnalazioni che al momento le trasmissioni di beoutQ sono attualmente interrotte, chiediamo comunque ad Arabsat e a tutti gli altri fornitori di servizi satellitari di smettere (e in futuro di astenersi) di fornire una piattaforma per la pirateria, che danneggia non solo legittimi licenziatari, fan e giocatori, ma anche lo sport in generale. Tagliare il suo accesso ai servizi di trasmissione sarebbe un passo importante nella lotta per fermare beoutQ. Tutti noi restiamo impegnati a porre fine alla pirateria sportiva internazionale.