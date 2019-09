C’è una data per il primo ‘Clasico‘ della stagione. La Liga ha diramato il calendario per le prossime giornate e Barcellona-Real Madrid si giocherà al Camp Nou il 26 ottobre alle 13. Non è la prima volta che la sfida fra blaugrana e blancos si gioca all’ora di pranzo: alle 13 si giocò anche nella stagione 2017-18 e al Bernabeu passò il Barcellona per 3-0 con i gol di Suarez, Messi e Aleix Vidal. I Blancos sperano che questa volta il pranzo non sia indigesto.