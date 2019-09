LISTA CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS – Inizio importante in casa Juventus, i bianconeri hanno conquistato due vittorie nelle prime due giornate di campionato, prima il successo sul campo del Parma, poi lo spettacolare 4-3 nello scontro scudetto contro il Napoli. La squadra di Sarri si candida ad essere grande protagonista anche in Champions League, nelle ultime ore è stata decisa la lista per la fase a gironi, fuori Mandzukic ed Emre Can, oltre all’infortunato Chiellini. L’elenco comprende 22 giocatori: in ordine di maglia Szczesny De Sciglio, de Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon.