Lutto in casa Novara, morta storica bandiera della squadra piemontese

Lutto in casa Novara, è scomparso all’età di 79 anni Giovanni “Nini” Udovichich, icona del Novara Calcio, vero e proprio emblema del “vecchio cuore azzurro”.

Nato a Fiume, in Croazia, nel 1940, fuggì esule in Italia al seguito della sua famiglia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e si stabilì a Novara nel 1946. Figura imponente Nini Udovichich iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del Novara, e nel 1958 esordì in prima squadra nel ruolo di stopper. Indossò la maglia azzurra per diciannove campionati consecutivi, record assoluto nella storia del calcio italiano per un giocatore in una singola squadra con 516 presenze e dieci reti, di cui 386 presenze e 8 reti in serie B. Marcatore implacabile al centro della difesa, andava fiero di aver fermato centravanti importantissimi. Terminò la sua carriera nel 1976, a 36 anni, per la rottura del menisco.