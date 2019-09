Malattia Mihajlovic, il gesto commovente dei calciatori dopo il successo contro il Brescia

MALATTIA MIHAJLOVIC– Altro successo per il Bologna, si fa sempre più interessante la classifica dei rossoblu. Grande spettacolo nella trasferta contro il Brescia, sotto di 3-1 la grande reazione del Bologna che ha ribaltato il match e conquistato tre punti con il risultato di 3-4. Grande gesto al termine della partita, i calciatori del Bologna sono andati a festeggiare sotto la finestra della camera del policlinico Sant’Orsola in cui e’ ricoverato il tecnico Sinisa Mihajlovic, il serbo sta lottando contro la leucemia. Tutti al settimo cielo per l’importante vittoria, i calciatori emiliani hanno acclamato l’allenatore serbo al grido di “Ale’, vai Sinisa ale'”, scambiando anche qualche parola con il tecnico serbo che si è affacciato alla finestra.