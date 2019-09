Il Milan adesso deve convincere, le indicazioni di Giampaolo alla vigilia del Verona

“Vedo il bicchiere mezzo pieno e lavoreremo ancora per riempirlo. Ci siamo allenati bene, il tempo mettera’ a posto le cose e io sono fiducioso per l’atteggiamento dei ragazzi”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, in vista della sfida contro il Verona. “Dopo 70 giorni di lavoro mi piace l’attaccamento della squadra – spiega il tecnico -. Ne alleno 21 escludendo i portieri e sono tutti dentro nel modo di fare le cose, dentro l’idea. Mostrano dedizione e senso di responsabilita’. Ci sono tanti dettagli da sistemare ma vedo un Milan partecipe. Devo rendere il Milan riconoscibile, forte nelle due fasi, non solo in una e trovare gli equilibri. Non e’ cambiato nulla dall’ inizio: il mio slogan e’ sempre testa alta e giocare a calcio”.

“Castillejo e’ un mio calciatore, un grande lavoratore, mi piace. Se qualcuno non lo vuole in campo e’ un suo parere. Io penso di saper riconoscere i giocatori forti da quelli meno forti e quando metto in campo la squadra non guardo all’ingaggio o al valore di mercato, altrimenti perderei credibilità”.

“Piatek sa fare tutto, non puo’ essere ossessionato dal gol. Deve giocare bene e ritrovera’ anche il gol, se invece gioca male non segnera'”.