Milan-Inter live, le formazioni ufficiali: sorpresa nei rossoneri

MILAN-INTER LIVE – Subito, dopo neanche un mese dall’inizio. La gara più sentita dalle parti di Milano, in questa stagione, ha deciso di ‘affacciarsi presto’. In un periodo in cui ancora le incertezze sono tante e le conferme poche, in cui si rischia di sbilanciarsi troppo – in un senso o nell’altro – in seguito all’avvio positivo o negativo. Rossoneri e nerazzurri, almeno per quanto riguarda i risultati, viaggiano più o meno sulla stessa linea d’onda: sei punti per i primi, nove per i secondi. La differenza, però, sta nelle prestazioni: gli uomini di Giampaolo, dopo la sconfitta all’esordio, hanno vinto due gare di fila soffrendo e sul punteggio di 1-0; quelli di Conte hanno invece convinto un po’ di più, seppur si debba segnalare il mezzo passo falso in Champions di martedì.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Suso, Piatek, Leao.

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lautaro Lukaku.