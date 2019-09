Milan, Maldini conferma la fiducia a Giampaolo e ai giocatori

“Abbiamo totale fiducia in Giampaolo e nei giocatori”. Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, parlando a Sky Sport, ribadisce che il tecnico non è in discussione anche se “il derby è stato deludente, per risultato e prestazione, il gioco non è stato all’altezza di quello che vorremmo noi e che vorrebbe anche il mister. Ma dobbiamo essere equilibrati, non dobbiamo farci prendere dalla fretta o dall’impazienza – aggiunge a Sky Sport – Abbiamo fatto una scelta particolare come allenatore, Giampaolo vuole giocare un calcio che si identifica con la sua idea e c’è bisogno di tempo. Sappiamo che tipo di allenatore abbiamo preso, siamo una società ambiziosa e dobbiamo essere ambiziosi nella maniera di giocare. Crediamo che sia l’allenatore giusto. Abbiamo passato questi momenti anche con Sacchi”. E per quanto riguarda le scelte di mercato, “abbiamo fatto delle scommesse ponderate, poi quando questi ragazzi riusciranno a non sentire il peso della maglia e di San Siro, questo non so dirlo”.