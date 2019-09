Milan, Salvini lancia nuove bordate: “è come il Governo PD-M5S”

“Il derby? Non mi risulta si sia giocato nessun derby. Non e’ nemmeno iniziato il campionato. Siamo ancora nella fase della campagna acquisti. Scherzi a parte, evidentemente c’e’ qualcosa che non va”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, dopo la deludente sconfitta nel derby di campionato contro l’Inter con il risultato di 0-2. “Se cambi giocatori, allenatore, ma i risultati son gli stessi, evidentemente il problema e’ ai piani alti. Se non hai un progetto chiaro in testa – sottolinea il leader della Lega -, poi viene fuori il Governo PD-M5S o il Milan che ne prende due al derby. Non puoi cambiare idea ogni due settimane”.