Milano, la Procura monitora lo scontro tra capi ultras dell’Inter [DETTAGLI]

Nei prossimi giorni la Procura di Milano riceverà dalla Digos un’informativa sulla lite a pugni tra due capi storici della curva interista, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita avvenuta durante la gara di campionato tra Inter e Udinese, previsti alcuni accertamenti in relazione ad indagini di monitoraggio nei confronti di tifoserie violente. Boiocchi ha da poco finito di scontare, prima in carcere e poi in affidamento, condanne per narcotraffico e rapina, il fascicolo sulla lite non è stato ancora aperto, per procedere serve una denuncia che per il momento non è ancora arrivata. Addirittura nella giornata di oggi si sono fatti fotografare insieme con il dito medio alzato.