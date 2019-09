Napoli-Liverpool live, le formazioni ufficiali: Lozano preferito a Llorente

Napoli-Liverpool live – Partenopei su di giri per l’esordio nella Champions League 2019-2020. L’avversario al San Paolo è il migliore/peggiore (a seconda dei punti di vista) che poteva esserci: il Liverpool campione in carica e lanciatissimo in campionato con cinque vittorie in altrettante gare. I ragazzi di Klopp sono cresciuti tantissimo rispetto alla sfida della scorsa stagione, ma lo stesso si potrebbe dire di quelli di Ancelotti, che questa volta non vogliono fallire l’obiettivo anche alla luce di un girone più ‘alla portata’.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Mané, Firmino.