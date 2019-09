Napoli, il riscatto di Koulibaly: “vogliamo subito lo scudetto”, poi il messaggio sul razzismo

Il difensore Kalidou Koulibaly è stato protagonista in negativo nel match della seconda giornata del campionato di Serie A contro la Juventus, adesso si prepara a riscattarsi contro la Sampdoria. Il difensore del club azzurro ha parlato dalle colonne del “Corriere dello Sport”., gli obiettivi sono combattere il razzismo e vincere lo scudetto. “L’amore di Napoli cura in fretta, la sconfitta di Torino non lascera’ tracce. Noi crediamo nella possibilita’ di vincere il titolo: il campionato e’ appena cominciato. La violenza dei cori si combatte con l’espulsione dagli stadi, come in Inghilterra, altrimenti saremo prigionieri di minoranze, destinate pero’ a moltiplicarsi”, ha affermato Koulibaly. “Vogliamo subito lo scudetto con il Napoli ma e’ arrivato il momento di sconfiggere qualsiasi forma di razzismo. Non possiamo piu’ aspettare, lo diceva Martin Luther King Jr. Maradona e’ il piu’ grande di tutti: se dice belle cose di me significa che sono davvero sulla strada giusta”, ha dichiarato il difensore senegalese.