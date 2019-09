Napoli-Sampdoria, le parole di Ancelotti e Mertens

Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Sampdoria. Carlo Ancelotti si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Queste le parole del tecnico azzurro: “Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nella fase iniziale, nel secondo siamo stati molto più concreti ed efficaci. Non abbiamo preso gol, abbiamo perso però qualche palla in uscita. E’ una caratteristica di gioco che vogliamo avere quella di giocare a terra. Ci prendiamo qualche rischio ma vanno limitati questi errori”. “Llorente è un giocatore completo, di calcio. É un terminale offensivo molto importante non solo per il cross. La rosa lì davanti è varia, ci sono tante soluzioni”, ha aggiunto.

“Oggi era importante dopo la pausa per le nazionali vedere come giocano i compagni, soprattutto quelli che tornano dal Sudamerica. Abbiamo dato un segnale, soprattutto nel secondo tempo. Siamo una grande squadra. Dobbiamo crederci, piano piano come abbiamo fatto oggi. Ci saranno altre partite da vincere”. Queste le parole di Dries Mertens al termine della sfida vinta dal Napoli contro la Sampdoria al San Paolo. In chiave Champions, con il possibile rientro di Insigne e Milik, ha aggiunto: “I ragazzi in campo oggi hanno giocato bene, bisogna avere anche grandi giocatori in panchina”.