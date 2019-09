Napoli-Sampdoria, Di Francesco: “A livello di prestazione la squadra è cresciuta, ma dobbiamo fare gol”

La Sampdoria ha perso contro il Napoli nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco commenta così la gara, ai microfoni di Sky Sport: “A livello di prestazione la squadra è cresciuta. Anche come contro il Sassuolo ci sono stati momenti di difficoltà e ci siamo complicati la vita. Avremmo meritato di più soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando hai opportunità devi fare gol. Nell’ultimo passaggio siamo stati precipitosi, dobbiamo essere più determinati e cattivi in alcune circostanze. Abbiamo bisogno di un risultato positivo e di un pizzico di fortuna. Il secondo gol ha un po’ chiuso la partita. Adesso però prendiamo la prestazione e cerchiamo di affrontare la prossima con lo stesso piglio. Dobbiamo avere più coraggio e malizia, in questo dobbiamo migliorare tanto”.