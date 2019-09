Gol Neymar, il brasiliano si riprende il PSG: magia in pieno recupero [VIDEO]

Era la sua giornata, in un senso o nell’altro. Era la prima partita di Neymar dopo l’estate turbolenta. Tanti pensieri, una serenità da ritrovare, una tifoseria contro (il comunicato di questo pomeriggio parla chiaro) e uno stadio pronto a fischiarlo ad ogni tocco di palla. Lui si impegna, ci prova, a volte si intestardisce e sbaglia, ma poi la decide da campione.

PSG-Strasburgo non si sblocca, lo 0-0 è ormai prossimo. Ma in pieno recupero la decide lui, da solo. Riceve un cross dalla sinistra e in piena rovesciata insacca in porta dopo che la sfera ha colpito il palo. Boom. In un sol colpo l’asso brasiliano si lascia tutto alle spalle. E i tifosi, forse, ci metteranno un po’ meno a perdonarlo…

Ecco il video della splendida rete.