Palermo, Leoluca Orlando sullo striscione: “Un insulto alla memoria di Raciti”

“Nessun atteggiamento di esaltazione della violenza e dei violenti è tollerabile, nessuno che si sia macchiato di un reato come l’assassino di un agente di Polizia può essere indicato come modello né tantomeno come vittima. Lo striscione apparso all’esterno dello stadio Barberaè un insulto alla memoria di Filippo Raciti, e contro tale atto vanno assunti provvedimenti sanzionatori”. Lo afferma in una nota il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito allo striscione apparso nei giorni scorsi allo stadio e sequestrato dalla Digos.