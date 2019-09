Panchine Serie A, i due allenatori che rischiano di più non sono Montella e Di Francesco…

PANCHINE SERIE A – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, adesso si avvicina il weekend con il massimo torneo italiano pronto a regalare spettacolo, si gioca la terza giornata. Il turno si apre con il botto, in campo la Juventus di Maurizio Sarri sul campo insidioso della Fiorentina, i bianconeri sono una delle tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Alle 18 in campo il Napoli contro la Sampdoria, la squadra di Carlo Ancelotti chiamata a riscattare il ko contro la Juventus, l’anticipo serale metterà di fronte Inter ed Udinese, la squadra di Antonio Conte è alla ricerca di conferme. Nel lunch match della domenica in campo Genoa ed Atalanta, scontro salvezza tra Brescia e Bologna e tra Parma e Cagliari, trasferte per Lazio e Milan contro Spal e Verona, la Roma contro il Sassuolo, chiude la gara tra il Torino ed il Lecce.

Panchine Serie A, Montella e Di Francesco a rischio ma…

L’inizio di stagione per Fiorentina e Sampdoria è stato sicuramente negativo soprattutto per i blucerchiati. Il club viola è partito con grande entusiasmo ma i risultati per il momento non sono arrivati. Nel primo match ko contro il Napoli poi la sconfitta ben più dolorosa contro il Genoa in trasferta. Avvio shock per la Sampdoria, all’esordio pesante ko in casa contro la Lazio (0-3) poi la trasferta da dimenticare contro il Sassuolo. Montella e Di Francesco non possono sicuramente dormire sonni tranquilli ma non rischiano l’esonero. Il motivo? Fiorentina e Sampdoria saranno chiamate da due partite da brividi contro Juventus e Napoli, la terza giornata metterà di fronte dunque due squadre proibitive. Il vero banco di prova sarà dalla quarta giornata in poi.

Panchina Serie A, Liverani e Maran a rischio

I due allenatori a rischio esonero sono invece Liverani e Maran. In particolar modo l’allenatore del Cagliari non può permettersi passi falsi nello scontro salvezza contro il Parma, la dirigenza è stata protagonista di una campagna acquisti veramente importante ed il tecnico non può trovarsi con zero punti dopo tre giornate di campionato, il rapporto con i tifosi inoltre non è ottimo, negli ultimi giorni sono arrivate delle critiche nei confronti dell’allenatore per scelte dal punto di vista tattico, soprattutto la posizione di Nainggolan. Un’attenuante a favore di Maran sono i tanti infortuni pesanti ma è anche vero che il Cagliari può contare su alternative all’altezza. Un brutto ko potrebbe portare al ribaltone. Ancora più a sorpresa il rischio esonero di Liverani, l’allenatore protagonista di una scalata clamorosa dalla Serie C alla Serie A. Bruttissimo ko all’esordio contro l’Inter ma a preoccupare è stato soprattutto la sconfitta nello scontro salvezza contro il Verona, perdere queste partite non è consentito per una squadra che ha intenzione di raggiungere l’obiettivo. Contro il Torino servirà una prestazione convincente, possibilmente anche un risultato positivo…