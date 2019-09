Platini, ecco l’annuncio: “sono pronto a tornare”

“Negli ultimi 4 anni ho vissuto una vacanza forzata. E’ il momento di tornare”. Sono le importanti dichiarazioni di Michel Platini, ex calciatore della Juventus e della nazionale francese, in passato presidente della Uefa che ha annunciato in un’intervista all’emittente elvetica RTS la volontà di tornare nel mondo del calcio. “Tornero’, non so dove e non so come, ma non posso farmi bloccare da una sospensione che mi e’ stata comminata da degli idioti”, le parole di Le Roi che è stato squalificato dalla Fifa nel 2015 per otto anni, poi ridotti a 4 dal Tas, per un controverso pagamento da 2 milioni di franchi svizzeri ricevuto dall’allora presidente Joseph Blatter. “Sono stato vittima di una cospirazione portata avanti da alcune persone all’interno della Fifa, d’accordo con altre della magistratura svizzera”, la squalifica terminerà il 7 ottobre prossimo.