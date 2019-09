Probabili formazioni Cluj-Lazio, in campo Caicedo: le scelte dei due allenatori

Probabili formazioni Cluj-Lazio – Si gioca la prima giornata valida per la fase a gironi di Europa League, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della competizione. Oltre alla Roma, in campo un”altra squadra italiana, si tratta della Lazio, chiamata ad essere protagonista nelle prossime partite. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una brutta partita in campionato, pesante ko contro la Spal, i biancocelesti si sono fermati dopo due risultati utili consecutivi, il successo contro la Sampdoria ed il pareggio nel derby contro la Roma, a fare discutere sono state le scelte dell’allenatore Simone Inzaghi. Adesso testa all’insidiosa trasferta contro il Cluj, l’intenzione è tornare a casa con un risultato positivo. Ecco le probabili formazioni del match, la Lazio si affida a Caicedo, torna Correa dopo la panchina contro la Spal.

Probabili formazioni Cluj-Lazio

Cluj (4-3-3-): Arlauskis, Susic, Burca, Mureşan, Camora; Luís Aurélio, Bordeianu, Đoković; Deac, Rondon, Omrani

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Berisha, Lucas Leiva, Jony; Luis Alberto; Correa, Caicedo