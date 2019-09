Probabili formazioni Lecce-Napoli, alcuni cambi per Liverani e Ancelotti

Probabili formazioni Lecce-Napoli – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto interessante e che ha già dato importanti indicazioni. In campo anche il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti dovrà vedersela in trasferta contro il Lecce, partita da non sottovalutare per gli azzurri. Il Napoli è reduce dal fantastico successo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Liverani dal sorprendente blitz sul campo del Torino, la squadra è viva e può lottare per la salvezza. Il Napoli si affida a Milik in attacco al fianco di Lozano, a centrocampo c’è Elmas, in difesa Maksimovic al posto di Koulibaly. Nel Lecce c’è Babacar al posto di Lapadula, confermato lo strepitoso Falco.

Probabili formazioni Lecce-Napoli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; Mancosu, Babacar.

Napoli (4-4-2): Ospina, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Zielinski, Allan, Elmas, Insigne; Milik, Lozano